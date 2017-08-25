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Верратти дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции за оскорбление арбитра

Источник:  L'EquipeКомментарии

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил дисквалификацию в Лиге 1 . Об этом сообщают французские СМИ.

Сообщается,  что итальянец оскорбил арбитра матча против «Тулузы (6:2). Именно это за это он был дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции.

Отметим, что 24-летний Верратти не сыграет с «Сент-Этьеном», «Метцем» и «Лионом».

Полузащитник в текущем сезоне провел четыре матча за «ПСЖ».

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