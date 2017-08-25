Верратти дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции за оскорбление арбитра
Источник:
L'EquipeКомментарии
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил дисквалификацию
в Лиге 1 . Об этом сообщают французские СМИ.
Сообщается, что
итальянец оскорбил арбитра матча против «Тулузы (6:2). Именно это за это он был
дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции.
Отметим, что 24-летний Верратти не сыграет с
«Сент-Этьеном», «Метцем» и «Лионом».
Полузащитник
в текущем сезоне провел четыре матча за «ПСЖ».
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