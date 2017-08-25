«Зенит» обыграл «Утрехт», «Краснодар» уступил «Црвене Звезде», «Спартак» и ЦСКА узнали своих соперников в ЛЧ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных
новостей утра пятницы.
2. «Краснодар» прекратил борьбу в еврокубках после
поражения от «Црвены Звезды».
3. «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с «Севильей», «Ливерпулем»
и «Марибором».
4. ЦСКА достались «МЮ», «Бенфика» и «Базель».
5. Стали известны также составы остальных групп в Лиге
чемпионов.
6. Финалист прошлогодней Лиги Европы «Аякс» вылетел из
турнира, уступив «Русенборгу».
7. «Милан» легко прошел «Шкендию».
8. «Эвертон» оставил за бортом ЛЕ «Хайдук».
9. Гол Нойштедтера не помог «Фенербахче» пройти «Вардар».
10. Усман Демебеле близок к переходу в «Барселону».
11. Киевское «Динамо» обыграло «Маритиму».
12. БАТЭ одержал волевую победу над «Александрией».
Текст дня: Что заказывали, то и подано. ЦСКА подарен шанс,
«Спартаку» - веселье.