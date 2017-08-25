Паулу Фонсека: «Шахтеру» досталась сложнейшая группа, но это отличная возможность проявить себя

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Манчестер Сити», «Наполи» и «Фейеноордом».

«Досталась сложнейшая группа. Возможно, одна из самых тяжелых, что только могла быть. Соперники очень сильны. «Наполи» и «Манчестер Сити» демонстрируют великолепный, непростой футбол. Там работают одни из лучших тренеров мира. Нам будут противостоять три команды с игроками высокого уровня, исповедующие красивый футбол. С полной уверенностью скажу, что клубы из второй корзины могли с тем же успехом быть и в первой.

Конечно, в Лиге чемпионов есть команды менее сильные, нежели остальные, но в нашей группе очень мощный подбор. И для «Шахтера» это отличная возможность себя показать. Мы должны настраиваться только на победу. Добавлю, что Лига чемпионов не начинается завтра. Мы все делаем постепенно, шаг за шагом. Уже в воскресенье у нас важный и сложный поединок внутреннего чемпионата против «Вереса», - цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».

Первые матчи группового турнира пройдут 12-13 сентября.