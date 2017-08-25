Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Халл Сити- : -Болтон
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  ПСЖ- : -Сент-Этьен
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Паулу Фонсека: «Шахтеру» досталась сложнейшая группа, но это отличная возможность проявить себя

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Манчестер Сити», «Наполи» и «Фейеноордом».

«Досталась сложнейшая группа. Возможно, одна из самых тяжелых, что только могла быть. Соперники очень сильны. «Наполи» и «Манчестер Сити» демонстрируют великолепный, непростой футбол. Там работают одни из лучших тренеров мира. Нам будут противостоять три команды с игроками высокого уровня, исповедующие красивый футбол. С полной уверенностью скажу, что клубы из второй корзины могли с тем же успехом быть и в первой.

Конечно, в Лиге чемпионов есть команды менее сильные, нежели остальные, но в нашей группе очень мощный подбор. И для «Шахтера» это отличная возможность себя показать. Мы должны настраиваться только на победу. Добавлю, что Лига чемпионов не начинается завтра. Мы все делаем постепенно, шаг за шагом. Уже в воскресенье у нас важный и сложный поединок внутреннего чемпионата против «Вереса», - цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».

Первые матчи группового турнира пройдут 12-13 сентября.

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?
Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» обыграл «Утрехт», «Краснодар» уступил «Црвене Звезде», «Спартак» и ЦСКА узнали своих соперников в ЛЧ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Гурбан Гурбанов: Матчи Лиги чемпионов станут большим опытом для «Карабаха»Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Челси», «Атлетико» и «Ромой».Эмилио Бутрагеньо: АПОЭЛ доставит «Реалу» множество проблем, особенно у себя домаДиректор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что команде предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией», «Тоттенхэмом» и АПОЭЛом.Унаи Эмери: Доволен жеребьевкой. Мы с «Баварией» будем двумя фаворитамиГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «Баварией», «Андерлехтом» и «Селтиком».Карло Анчелотти: «ПСЖ» выделяется среди соперников «Баварии»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с «ПСЖ», «Андерлехтом» и «Селтиком».
Футбол
Игорь Шалимов: Поражение от «Црвены Звезды» - это катастрофа для всех нас
Футбол
«Барселона» и «Боруссия» договорились по поводу трансфера Дембеле, о переходе объявят сегодня
Футбол
Игорь Шалимов: «Краснодару» пришлось максимально упростить игру из-за качества поля
Футбол
Россия сократила отставание от Франции и оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов
все новости
Фейеноорд
Фейеноордкалендарьстатистика
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Паулу Фонсека
Паулу Фонсекавсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости