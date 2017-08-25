Гурбан Гурбанов: Матчи Лиги чемпионов станут большим опытом для «Карабаха»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Челси», «Атлетико» и «Ромой».

«Трудно комментировать жеребьевку турнира, где не было слабых команд. К нам попали представители трех из пяти стран - футбольных грандов. Думаю, «Челси», «Атлетико» и «Рома» в дополнительном представлении не нуждаются. Матчи с ними станут для нас большим опытом, помогут нашей команде. Сейчас все мои мысли связаны с будущей игрой премьер-лиги с «Габалой». Вот сыграем с ними, сяду и буду собирать информацию о соперниках в ЛЧ», - цитирует Гурбанова Azerisport.

Первые матчи группового турнира пройдут 12-13 сентября.