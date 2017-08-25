Канга: Гол в ворота «Краснодара» – самый важный в моей карьере

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«Зенит» обыграл «Утрехт», «Краснодар» уступил «Црвене Звезде», «Спартак» и ЦСКА узнали своих соперников в ЛЧ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.

Владан Милоевич: Это большая победа для «Црвены Звезды» Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и пробилась в групповой турнир.

Игорь Шалимов: Поражение от «Црвены Звезды» - это катастрофа для всех нас Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча с «Црвеной Звездой» в квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 и покинула турнир.

Игорь Шалимов: «Краснодару» пришлось максимально упростить игру из-за качества поля Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча с «Црвеной Звездой» в квалификации Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2 и покинула турнир.