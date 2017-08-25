Канга: Гол в ворота «Краснодара» – самый важный в моей карьере
Источник: ФК «Црвена Звезда»Комментарии
Габонский полузащитник «Црвены Звезды» Гелор Канга дал комментарий после ответного матча плей-офф Лиги Европы с «Краснодаром».
Накануне сербский клуб обыграл «быков» со счетом 2:1, благодаря чему вышел в групповой этап турнира. Канга стал автором победного гола, отличившись на 46-й минуте дальним ударом.
«Если вы посмотрите на статус матча и важность забитого мяча, то этот гол – самый важный в моей карьере. Я никогда прежде не играл в еврокубках, и мне бы хотелось остаться в клубе», – приводит слова хавбека официальный сайт «Црвены Звезды».
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