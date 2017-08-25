Спортивный директор «Баварии»: Будем рады сыграть против «ПСЖ»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, команда Карло Анчелотти сыграет против «ПСЖ», «Селтика» и «Андерлехта».

«Это интересно. «ПСЖ» – очень сильный коллектив. Будучи игроком, мне не приходилось встречаться с этой командой. Поэтому, я рад возможности сыграть против этого клуба. К тому же, я впервые встречаюсь с «Селтиком», который славится своим стадионом. Говорят, там прекрасная атмосфера. Что же касается «Андерлехта», то это неприятный соперник, которого нельзя недооценивать», – цитирует Салихамиджича интернет-издание Sport1.