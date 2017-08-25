Агент Ибрагимовича: Трансферного рынка больше нет. 200 млн евро за одного игрока теперь обычное дело
Известный футбольный агент Мино Райола высказался о положении Лионеля Месси в «Барселоне», а также дал оценку последним событиям на трансферном рынке.
3 августа из «Барселоны» в «ПСЖ» перешел форвард сборной Бразилии Неймар. Его переход побил все рекорды – французский клуб выложил 222 млн евро.
«Такой игрок, как Месси должен попробовать себя в другой команде. Ему нужно доказать, что он может быть также хорош за пределами Испании.
Что касается трансферного рынка, то его больше нет. Теперь всем управляют не клубы, а государства. Это они подписывают игроков. Футбола тут больше нет. С этого лета 200 млн евро за игрока – обычное дело. Больше это не безумие», – цитирует итальянца Marca.
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