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Агент Ибрагимовича: Трансферного рынка больше нет. 200 млн евро за одного игрока теперь обычное дело

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный футбольный агент Мино Райола высказался о положении Лионеля Месси в «Барселоне», а также дал оценку последним событиям на трансферном рынке.

3 августа из «Барселоны» в «ПСЖ» перешел форвард сборной Бразилии Неймар. Его переход побил все рекорды – французский клуб выложил 222 млн евро.

«Такой игрок, как Месси должен попробовать себя в другой команде. Ему нужно доказать, что он может быть также хорош за пределами Испании. 

Что касается трансферного рынка, то его больше нет. Теперь всем управляют не клубы, а государства. Это они подписывают игроков. Футбола тут больше нет. С этого лета 200 млн евро за игрока – обычное дело. Больше это не безумие», – цитирует итальянца Marca.

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