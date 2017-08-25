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Сергей Семак: У нашей команды получился хороший старт, будем двигаться вперед

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил выступление своей команды в нынешнем сезоне, а также рассказал о возможных трансферах.

«Мы проиграли из семи игр всего одну. Как это можно назвать «неоднозначным» результатом? Считаю, что у нашей команды получился хороший старт. Будем стараться двигаться только вперед. Самое главное – не останавливаться и продолжать работать над качеством игры. Многое зависит от команды, от качества игроков. Все, что в наших силах, мы делаем. Все ребята молодцы – стараются.

Стоит ли ждать от «Уфы» приобретений? К сожалению, никаких новостей по этому поводу у нас сейчас нет. Фактически как и за весь период трансферного окна, за исключением перехода Джемала Табидзе», – цитируют специалиста «Известия».

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