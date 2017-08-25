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Константин Генич: Рахимов был бы неплохим вариантом для «Краснодара»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter после поражения «Краснодара» в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

Накануне «быки» уступили на выезде «Црвене Звезде» (1:2) и не смогли пробиться в групповой этап турнира.

«Если так все и пойдет, то, думаю, что Рашид Маматкулович был бы неплохим вариантом для «Краснодара», – написал Генич.

На данный момент главный тренером команды является Игорь Шалимов. Под его руководством клуб занимает 5-е место в таблице РФПЛ.

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