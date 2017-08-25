Константин Генич: Рахимов был бы неплохим вариантом для «Краснодара»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил пост на своей странице в Twitter после поражения «Краснодара» в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

Накануне «быки» уступили на выезде «Црвене Звезде» (1:2) и не смогли пробиться в групповой этап турнира.

«Если так все и пойдет, то, думаю, что Рашид Маматкулович был бы неплохим вариантом для «Краснодара», – написал Генич.

Если так все и пойдёт, то, думаю, что Рашид Маматкулович был бы неплохим вариантом для Краснодара...🤔 — Константин Генич (@GenichK) 24 августа 2017 г.

На данный момент главный тренером команды является Игорь Шалимов. Под его руководством клуб занимает 5-е место в таблице РФПЛ.