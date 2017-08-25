Александр Шмурнов – о жеребьевке Лиги чемпионов: Никакой грязи, никакой халявы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Какие чудесные все восемь групп в Лиге чемпионов! Никакой грязи, никакой халявы. Первый раз такое за много лет», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Какие чудесные все восемь групп в Лиге чемпионов! Никакой грязи, никакой халявы. Первый раз такое за много лет... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 24 августа 2017 г.

С подробными результатами вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.