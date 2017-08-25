Александр Шмурнов – о жеребьевке Лиги чемпионов: Никакой грязи, никакой халявы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Какие чудесные все восемь групп в Лиге чемпионов! Никакой грязи, никакой халявы. Первый раз такое за много лет», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Какие чудесные все восемь групп в Лиге чемпионов! Никакой грязи, никакой халявы. Первый раз такое за много лет...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 24 августа 2017 г.
С подробными результатами вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически