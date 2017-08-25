Александр Пуцко: Федун может прийти к футболистам и подбодрить после неудачной игры

Защитник «СКА-Хабаровск» Александр Пуцко, который ранее выступал за московский «Спартак», вспомнил время, проведенное в столичном клубе.

«Играя в «молодежке» и второй команде, не особо ощущал популярность. Но если ты попадаешь в главную команду «Спартака», тебя, конечно же, начинают узнавать в лицо многие, прежде незнакомые тебе люди. Первый день зарплаты в «Спартаке»? В академии ее воспитанникам платят стипендию. Кажется, тогда это было 500 рублей. Купил шоколадок, зашел в «Мак».

Леонид Арнольдович может приехать накануне старта сезона в Тарасовку, на базу. Еще он регулярно заходит после важных матчей в раздевалку команды, Обычно с командой владелец клуба общается после побед, но Леонид Федун может прийти к футболистам и после неудачной игры, стремясь подбодрить ребят», – цитирует игрока клубная пресс-служба.