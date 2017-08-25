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Доминика Цибулкова: Я играла хорошо, но во втором сете Павлюченкова заиграла еще лучше

Источник:  WTAКомментарии

11-я ракетка мира Доминика Цибулкова прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой (7:5, 6:4) в четвертьфинале турнира WTA Connecticut Open в Нью-Хейвене.

«Она создала мне трудности в конце матча, – сказала 28-летняя словацкая теннисистка, которая во втором сете вела со счетом 5:0. – Я хорошо играла на протяжении всего сета, но в один момент она заиграла еще лучше.

У меня было четыре матч-пойнта, но всякий раз она делала эйс, и я никак не могла ответить. Тогда я продолжала бороться и сказала себе: «Этот мяч будет твоим».

Выйти в полуфинал – это здорово. Я провела здесь два отличных матча против по-настоящему сильных соперников, с которыми можно встретиться в четвертьфинале турнира «Большого шлема». Так что здорово было сыграть с ними, и я довольна своим выступлением».

В полуфинале Цибулкова сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии, которая выбила из борьбы Чжан Шуай.

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