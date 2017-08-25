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Жерар Пике: В один прекрасный день «Реал» начнет проигрывать. Нам лишь нужно подождать

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о мадридском «Реале», отметив, что каталонский клуб ожидает спада «сливочных».

«Мы не хуже игроков «Реала», но в мадридском матче за Суперкубок они были сильнее. Клуб выиграл примеру и завоевал Лигу чемпионов. Они выдали отличную серию. Когда дела идут хорошо, то тебя сложно остановить. Однако, нет таких команд, которые не знают поражений. В один прекрасный день «Реал» начнет проигрывать. Нам нужно лишь подождать», – цитирует испанца Mundo Deportivo.

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