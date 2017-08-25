ЦСКА близок к подписанию полузащитника «Эмелека» Пресиадо

Полузащитник «Эмелека» Айртон Пресиадо в ближайшее время может стать игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт Radio Huancavilca.

Клубам осталось согласовать последние детали, после чего о трансфере будет объявлено официально.

В 2017 году 23-летний Пресиадо провел 23 матча за «Эмелек» в чемпионате Эквадора и забил семь голов. Ранее полузащитник играл на родине за «Депортиво Кито» и «Аукас».

Отметим, что у Пресиадо есть опыт выступления в Европе. В 2013-2015 годах он играл во втором по силе дивизионе Португалии за «Трофенсе» и «Лейшоэш».

Добавим, что накануне в результате жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА попал в одну группу с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем».

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