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«Ливерпуль» опасается, что Коутиньо публично объявит о своем желании перейти в «Барселону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Ливерпуля» вместе с тренерским штабом не оставляет попыток сохранить в команде Филиппе Коутиньо.

Как сообщает ESPN FC, в клубе опасаются, что игрок сборной Бразилии публично объявит о своем решении перебраться в «Барселону». Отмечается, что каталонский клуб готовит четвертое предложение по хавбеку, которое составит 138 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что «красные» ни при каких условиях не продадут своего лидера. Стоит добавить, что футболист еще не сыграл в нынешнем сезоне, а наставник команды Юрген Клопп объясняет это травмой спины. 

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