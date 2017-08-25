«Ростов» интересуется полузащитником «Астаны»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Kazfootball, хавбек «Астаны» Серикжан Мужиков может перебраться в чемпионат России.
Согласно источнику, на 28-летнего игрока претендует «Ростов».
Напомним, полузащитник выступает за нынешнюю команду с 2015 года. За это время футболист провел 106 матчей, забил 10 голов и отдал 18 голевых передач.
Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 700 тысяч евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически