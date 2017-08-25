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«Ростов» интересуется полузащитником «Астаны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Kazfootball, хавбек «Астаны» Серикжан Мужиков может перебраться в чемпионат России.

Согласно источнику, на 28-летнего игрока претендует «Ростов». 

Напомним, полузащитник выступает за нынешнюю команду с 2015 года. За это время футболист провел 106 матчей, забил 10 голов и отдал 18 голевых передач.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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