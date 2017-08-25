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«Ростов» поздравил Бердыева с днем рождения

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

«Ростов» на своем сайте и в социальных сетях поздравил Курбана Бердыева с 65-летием.

– Уважаемый Курбан Бекиевич!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Ваша неиссякаемая любовь к футболу заставляет восхищаться. В нашем городе Вам удалось разбудить страсть к этому виду спорта у людей всех возрастов и полов: взрослых и детей, мужчин и женщин, студентов и пенсионеров. Можно смело сказать, что сейчас Ростов-на-Дону живет футболом, и мы искренне благодарим Вас за это.

Можно бесконечно долго говорить о тех результатах, которые показывала наша любимая команда и о Вашем тренерском мастерстве, но мы хотели бы подчеркнуть личные качества, присущие Вам – искреннюю отзывчивость, мудрость, доброту и трудолюбие, которыми мы всегда восхищались.

Пусть Ваша любимая работа приносит Вам удовольствие. Желаем Вам крепкого здоровья, любви и улыбок близких Вам людей, – говорится в сообщении на официальном сайте донского клуба. 

Напомним, что Бердыев работал в «Ростове» с декабря 2014-го по июнь 2017-го. Под руководством Курбана Бекиевича желто-синие заняли второе место в РФПЛ, выступали в Лиге чемпионов и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

Сейчас Бердыев занимает пост главного тренера «Рубина».

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