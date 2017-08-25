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Алан Дзагоев: Жеребьевка сложилась для нас нормально

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов, по итогам которой соперником команды на групповом этапе станут «Бенфика», «Манчестер Юнайтед» и «Базель».

«Жеребьевка сложилась для нас нормально. Хорошая, интересная группа: в ней есть сразу две команды, с которыми лично я еще ни разу не играл. Любопытно будет помериться силами с обновленным «Манчестер Юнайтед». Эту команду можно назвать фаворитом в группе, а первые игры премьер-лиги подтвердили, что англичане находятся в отличной форме.

Помню ли я свой гол в Манчестере? Конечно, помню, но это был совсем другой состав, с тех пор в МЮ почти никого из игроков и не осталось. В целом, считаю, мы способны побороться за выход в плей-офф», – приводит слова Дзагоева официальный сайт ЦСКА.

Напомним, 12 сентября в первом туре вице-чемпионы России сыграют с «Бенфикой» в Лиссабоне. 

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?

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