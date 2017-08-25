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Олимпийские чемпионы по дзюдо проведут мастер-класс во Владивостоке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Победители Олимпиады-2012 по дзюдо Тагир Хайбулаев, Арсен Галстян и Мансур Исаев проведут мастер-класс для юных дзюдоистов Приморского края.

Мероприятие состоится 5 сентября во Владивостоке рамках дебютного международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, включенного в спортивную программу Восточного экономического форума.

– Проведение мастер-классов стало хорошей традицией для турниров по дзюдо. Мы покажем технику, ответим на вопросы, проведем автограф-сессию. При этом для детворы самым важным является даже не демонстрация того или иного приема, а сам факт встречи с чемпионами. После мастер-классов количество детей, занимающихся дзюдо, в разы увеличивается. Надеюсь, что и после нашего мастер-класса число поклонников дзюдо во Владивостоке значительно возрастет, – рассказал Тагир Хайбулаев.

Он также отметил, что одной из целей поездки станет изучение возможностей спортивных баз Владивостока для подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио.

В турнире имени Дзигоро Кано, включенном в календарь Международной федерации дзюдо (IJF), примут участие дзюдоисты России и Японии. Специальным гостем турнира станет сборная Монголии.

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