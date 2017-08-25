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Олимпийский чемпион по дзюдо: У Макгрегора мало шансов на победу

Источник:  RT на русскомКомментарии

Олимпийский чемпион 2012 года по дзюдо Тагир Хайбулаев поделился ожиданиями от боксерского поединка между Флойдом Мэйвезером и Конором Макгрегором.

«Все ждут этого боя, и я тоже. Интересно, что же там вообще будет. Так как поединок пройдет по правилам бокса, то, думаю, у Макгрегора мало шансов на победу», – цитирует спортсмена RT.

Напомним, поединок состоится 27 августа в Лас-Вегасе. 

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