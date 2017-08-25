Геннадий Орлов: Кокорин показал себя лидером «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом».

- Выстрадали победу. Но игра хорошая получилась. Чем тяжелее, тем интереснее. Конечно, если бы реализовали все моменты, которые были, то было бы легче. В одном эпизоде судья явно не досмотрел, когда в штрафной получал мяч Кузяев. Наш игрок опередил защитника, а тот врезался ему в ногу. Арбитр посчитал, что пенальти не надо назначать. А лидером «Зенита» показал себя Кокорин.

Александр Кокорин: От победы над «Утрехтом» двоякие впечатления



У нас, прежде всего, я бы выделил Лунева - он просто великолепно сыграл. Были две маленькие помарки, но он спасал команду. Во втором тайме «Утрехт» отмечался очень хорошими ударами, но я давно не видел таких прыжков вратаря. Кокорин каждый раз готов предложить новую идею, открывается, получает мяч и развивает атаку - это очень положительное качество, которого у него не было в прошлом сезоне. И соответствующих партнеров ему тоже не хватает - они, получая мяч, не видят идей развития атаки.



Это касается и Шатова, и особенно Ерохина, да и Дриусси. Аргентинец не продолжал атаку как надо, а Кокорин продолжал. Конечно, два гола подарили ему партнеры: сначала - Кузяев, затем - Полоз. Видимо, совместная игра в юношеском возрасте Кокорина и Полоза в «Локомотиве» дает результат, - цитирует Орлова «Р-Спорт«.

Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0. В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин. В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.

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