Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Халл Сити- : -Болтон
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  ПСЖ- : -Сент-Этьен
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия и Аргентина откроют «Лужники» 10 ноября

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Стала известна дата проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который станет первым на стадионе «Лужники» после реконструкции. Как сообщает официальный сайт ФИФА, игра пройдет 10 ноября.

Напомним, в результате реконструкции вместимость стадиона увеличилась до 81 тысячи зрителей, в том числе оборудованных для доступа маломобильных групп граждан.

На стадионе пройдут церемония и матч открытия турнира, еще три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

В ближайшую международную паузу сборная России проведет сбор, который завершится контрольным матчем с «Динамо». Игра пройдет 3 сентября на «Арене Химки».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: В матче Россия – Аргентина может быть немало игроков «Зенита»Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об участии игроков петербургского клуба в товарищеском матче между сборными России и Аргентины.Андрей Аршавин: В России хотел бы играть, но меня не позовутАндрей Аршавин: В России хотел бы играть, но меня не позовутЭкс-форвард «Зенита» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал, чем футбол в Казахстане отличается от российского.Мбаппе и Ляказетт вызваны в сборную Франции, Бензема и Дембеле – вне заявкиТренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам с командами Нидерландов (31 августа) и Люксембурга (3 сентября) в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 в России.Матч между сборной России и «Динамо» начнется 3 сентября в 17:30 мскЗапланированный на 3 сентября контрольный матч между сборной России и московским «Динамо» начнется в 17:30 мск, сообщает официальный твиттер национальной команды.Российские футболисты разгромили сборную США и вышли в четвертьфинал УниверсиадыСборная России по футболу разгромила команду США со счетом 8:0 в третьем туре группового раунда на Универсиаде, проходящей в Тайбэе.
Футбол
Россия и Аргентина откроют «Лужники» 10 ноября
Футбол
Геннадий Орлов: Кокорин показал себя лидером «Зенита»
Футбол
Алан Дзагоев: Жеребьевка сложилась для нас нормально
Футбол
«Ростов» поздравил Бердыева с днем рождения
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Стадион «Лужники»
Стадион «Лужники»
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости