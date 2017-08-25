Россия и Аргентина откроют «Лужники» 10 ноября
Источник: ФИФА (FIFA)Комментарии
Стала известна дата
проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который
станет первым на стадионе «Лужники» после реконструкции. Как сообщает
официальный сайт ФИФА, игра пройдет 10 ноября.
Напомним, в результате реконструкции вместимость стадиона увеличилась до 81 тысячи зрителей, в том числе оборудованных для доступа маломобильных групп граждан.
На стадионе пройдут церемония и матч открытия турнира, еще три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.
В ближайшую международную паузу сборная России проведет сбор, который завершится контрольным матчем с «Динамо». Игра пройдет 3 сентября на «Арене Химки».
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