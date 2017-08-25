Россия и Аргентина откроют «Лужники» 10 ноября

Стала известна дата проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который станет первым на стадионе «Лужники» после реконструкции. Как сообщает официальный сайт ФИФА, игра пройдет 10 ноября.

Напомним, в результате реконструкции вместимость стадиона увеличилась до 81 тысячи зрителей, в том числе оборудованных для доступа маломобильных групп граждан.

На стадионе пройдут церемония и матч открытия турнира, еще три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

В ближайшую международную паузу сборная России проведет сбор, который завершится контрольным матчем с «Динамо». Игра пройдет 3 сентября на «Арене Химки».