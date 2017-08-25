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Якин возглавил швейцарский клуб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

42-летний специалист назначен главным тренером «Грассхоппера», сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, последней командой специалиста был «Шаффхаузен», который Якин возглавлял с декабря 2016 года.

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