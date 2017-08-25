Якин возглавил швейцарский клуб
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.
42-летний специалист назначен главным тренером «Грассхоппера», сообщает клубная пресс-служба.
Напомним, последней командой специалиста был «Шаффхаузен», который Якин возглавлял с декабря 2016 года.
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