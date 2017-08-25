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Российский боец согласился на поединок с показавшим перевес соперником

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Вероне (штат Нью-Йорк, США) состоялась церемония взвешивания участников турнира Bellator 182.

В главном бою вечера встречаются бывший чемпион полусреднего дивизиона Андрей Корешков и Чиди Нжокуани.

Россиянин точно уложился в лимит весовой категории, в то время как его соперник показал перевес в 4 фунта (1,8 кг). Несмотря на это, штаб «Спартанца» согласился на бой, и поединок состоится. Нжокуани (для которого это уже не первый случай перевеса) будет оштрафован на неназванную сумму, часть которой, вероятно, он отдаст своему сопернику.

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