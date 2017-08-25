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Билеты на бой Мэйвезер – Макгрегор остаются в продаже

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На поединок между боксером Флойдом Мэйвезером и звездой ММА Конором Макгрегором по-прежнему остаются билеты.

По состоянию на вечер четверга, на бой Макгрегора с Мэйвезером осталось почти 1500 нераспроданных билетов, сообщает портал Cageside.ru.

На бой Флойда Мэйвезера против Мэнни Пакьяо, который состоялся в 2015 году, все места были распроданы еще за неделю до боя. Самый дорогой билет на предстоящий бой по прежнему стоит $80,200. 18 августа журналист ESPN Даррен Ровелл написал в твиттер, что на данный момент, самый дорогой проданный билет – место на третьем ряду за $55,830.

Напомним, поединок состоится 27 августа утром по московскому времени.


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