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Георгий Брюсов: Дагестан выиграл право на проведение Евро-2018 по борьбе в условиях серьезной конкуренции

Источник:  ФСБРКомментарии

Каспийск выиграл право на проведение чемпионата Европы по борьбе 2018 года в условиях серьезной конкуренции. Решение об этом было принято на заседании Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) в Париже, сообщил вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

– Россия возвращается как организатор крупнейших турниров по борьбе, а для Дагестана и всего Северного Кавказа право принять чемпионат Европы - это прорывное событие. На Евро-2018 также претендовала Румыния, были и другие претенденты. Определившими успех факторами стали активная позиция Федерации спортивной борьбы России и заинтересованность Дагестана в турнире, как драйвере развития республики. Премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов прилетел в Париж, чтобы подтвердить гарантии организации чемпионата на самом высоком уровне. Дагестан - это кузница чемпионов. Но победа заявки Каспийска - это не дань уважения великим спортивным традициям региона, а признание кропотливой работы по развитию борьбы и республики в целом. Сегодня в Дагестане есть современный 5-тысячный дворец спорта имени Али Алиева и другая инфраструктура, необходимая для проведения чемпионата Европы. При поддержке Минспорта России в Дагестане возводятся новые спортивные залы. Многие легенды открыли авторские школы борьбы. Все эти факторы роста и сформировали итоговую позицию Бюро UWW. Важно, чтобы теперь чемпионат Европы стал драйвером социально-экономического развития региона, каким в своё время для Красноярска стал чемпионат мира по вольной борьбе 1997 года, – отметил Георгий Брюсов.

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