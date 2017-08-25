Андрей Корешков: Нжокуани просто не захотел дальше гонять вес

Российский боец Андрей Корешков высказался о том, что его соперник Чиди Нжокуани превысил лимит полусреднего веса на 2,3 кг.

«Он не просто не сделал вес, а он просто не захотел дальше гонять, хотя у него и было время попробовать согнать. Он нагло отказался от попытки согнать вес. Мы вместе с ним и Александром сидели в сауне, видели его состояние. Оно было довольно бодрое. Он умудрялся там делать бой с тенью. На взвешивании он вел себя так же. Состояние было довольно энергетичное», – приводит слова Корешкова.

Отметим, что Нжокуани превысил лимит веса в шестой раз за последние шесть лет.

Бой Корешков – Нжокуани пройдет 26 августа в в рамках турнира Bellator 182.