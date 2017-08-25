Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом»
Источник: Sport BildКомментарии
Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон намерен остаться в команде «Мерседес».
Напомним, действующий контракт Хэмилтона рассчитан до конца 2018 года.
Предполагается, что по условиям нового соглашения британец заработает около 120 миллионов евро.
В данный момент Льюис Хэмилтон занимает вторую строчку в личном зачете. Он отстает от Себастьяна Феттеля на 14 очков.
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