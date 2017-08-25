Александр Бубнов: Лунев выручал «Зенит» и неделю назад, и сейчас

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Утрехтом» в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

- Предполагал, что матч получится тяжелым и у «Утрехта» будет немало моментов. Свою силу голландцы показали в первом матче, поэтому ничего удивительного в их показателях в Санкт-Петербурге нет.

Лунев выручал и неделю назад, и сейчас, но отметить нужно то, что «Зенит» значительно прибавил по сравнению с игрой в гостях. Можно сказать, петербуржцы все 90 минут держали ситуацию под контролем. Лишь в компенсированное время «Утрехт» попытался устроить навал, но хозяева с ним справились.

Команда Манчини сыгравается все больше и больше, появляется неплохое взаимодействие впереди. Самое главное – есть командная скорость, которую удалось достичь благодаря быстрым и техничным нападающим, - заявил Бубнов.

Напомним, «Зенит» победил голландский «Утрехт» со счетом 2:0 на стадионе «Санкт-Петербург» и пробился в групповой раунд Лиги Европы. Сегодня «Зенит» и «Локомотив» узнают соперников на данной стадии турнира.