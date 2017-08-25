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Александр Бубнов: Лунев выручал «Зенит» и неделю назад, и сейчас

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Утрехтом» в ответном матче плей-офф Лиги Европы.

- Предполагал, что матч получится тяжелым и у «Утрехта» будет немало моментов. Свою силу голландцы показали в первом матче, поэтому ничего удивительного в их показателях в Санкт-Петербурге нет.

Лунев выручал и неделю назад, и сейчас, но отметить нужно то, что «Зенит» значительно прибавил по сравнению с игрой в гостях. Можно сказать, петербуржцы все 90 минут держали ситуацию под контролем. Лишь в компенсированное время «Утрехт» попытался устроить навал, но хозяева с ним справились.

Команда Манчини сыгравается все больше и больше, появляется неплохое взаимодействие впереди. Самое главное – есть командная скорость, которую удалось достичь благодаря быстрым и техничным нападающим, - заявил Бубнов.

Напомним, «Зенит» победил голландский «Утрехт» со счетом 2:0 на стадионе «Санкт-Петербург» и пробился в групповой раунд Лиги Европы. Сегодня «Зенит» и «Локомотив» узнают соперников на данной стадии турнира.

Матч

Зенит - Утрехт - 2:0 (1:0)

Голы

Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).

Состав

Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)

Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс

Предупреждения:

Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65

Судья:

Карлос Дель Серро (Испания)

Место и дата

24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция


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