Билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов будут стоить от 1500 до 40 тысяч рублей

Стали известны цены на билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов, сообщает «Р-Спорт».

Самые дешевые билеты на трибуны B и D будут стоить 1500 рублей, самые дорогие – категории Platinum – обойдутся покупателям в 40 тысяч рублей. Билеты на центральные сектора трибуны C будут стоить от 3600 до 6000 рублей.

Напомним, по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая накануне прошла в Монако, соперниками «Спартака» стали «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

Первый домашний матч чемпионы России проведут 26 сентября с «Ливерпулем».