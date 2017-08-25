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Билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов будут стоить от 1500 до 40 тысяч рублей

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Стали известны цены на билеты на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов, сообщает «Р-Спорт».

Самые дешевые билеты на трибуны B и D будут стоить 1500 рублей, самые дорогие – категории Platinum – обойдутся покупателям в 40 тысяч рублей. Билеты на центральные сектора трибуны C будут стоить от 3600 до 6000 рублей.

Напомним, по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая накануне прошла в Монако, соперниками «Спартака» стали «Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор».

Первый домашний матч чемпионы России проведут 26 сентября с «Ливерпулем».

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

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