Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Халл Сити- : -Болтон
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  ПСЖ- : -Сент-Этьен
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Фурсенко: В матче Россия – Аргентина может быть немало игроков «Зенита»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об участии игроков петербургского клуба в товарищеском матче между сборными России и Аргентины.  

- Примут ли наши аргентинские игроки участие в матче со сборной России, будет зависеть от того, как они будут играть в «Зените». Я знаю, что руководство федерации в Аргентине очень внимательно смотрит за тем, что делает Роберто Манчини. 

Тренер сборной Аргентины, конечно, поступит так, как считает нужным, определяя состав на игру с командой России, но нам бы хотелось, чтобы как можно больше наших игроков сыграло за сборную, и мы будем стремиться к тому, чтобы эти игроки были подготовлены на уровне национальной команды Аргентины.

 В этом матче в составе сборной России может быть немало игроков «Зенита». Исторически всегда было так, что игроки «Зенита» выступали за сборную России. Мы приняли линию поддержки национальной российской команды и прикладываем максимальные усилия, чтобы наши футболисты успешно сыграли на домашнем чемпионате мира. Думаю, что 5-6 наших футболистов точно будут играть в этом матче, а то и больше, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, 10 ноября команды России и Аргентины сыграют товарищеский матч в «Лужниках» - эта встреча станет первой на стадионе после реконструкции. Вместимость арены увеличилась до 81 тысячи зрителей, в том числе оборудованных для доступа маломобильных групп граждан.

На стадионе пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира-2018, еще три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили пять аргентинских футболистов: защитники Эммануэль Мамана и Эмилиано Ригони, полузащитники Леандро Парадес и Маттиас Краневиттер, а также форвард Себастьян Дриусси.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Жеребьевка группового этапа Лиги ЕвропыКто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Жеребьевка группового этапа Лиги ЕвропыВ пятницу в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы.Александр Бубнов: Лунев выручал «Зенит» и неделю назад, и сейчасФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Утрехтом» в ответном матче плей-офф Лиги Европы.Россия и Аргентина откроют «Лужники» 10 ноябряСтала известна дата проведения товарищеского матча между сборными России и Аргентины, который станет первым на стадионе «Лужники» после реконструкции. Как сообщает официальный сайт ФИФА, игра пройдет 10 ноября.Геннадий Орлов: Кокорин показал себя лидером «Зенита»Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом».Россия потеряла «Краснодар», но увеличила отрыв от Португалии. Итоги евронеделиРоссия потеряла «Краснодар», но увеличила отрыв от Португалии. Итоги евронеделиБольше всех очков в таблицу коэффициентов УЕФА России на этой неделе принес ЦСКА.
Футбол
Россия и Аргентина откроют «Лужники» 10 ноября
Футбол
Геннадий Орлов: Кокорин показал себя лидером «Зенита»
Футбол
Алан Дзагоев: Жеребьевка сложилась для нас нормально
Футбол
«Ростов» поздравил Бердыева с днем рождения
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Фурсенко
Сергей Фурсенковсе новости