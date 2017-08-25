Сергей Фурсенко: В матче Россия – Аргентина может быть немало игроков «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением об участии игроков петербургского клуба в товарищеском матче между сборными России и Аргентины.

- Примут ли наши аргентинские игроки участие в матче со сборной России, будет зависеть от того, как они будут играть в «Зените». Я знаю, что руководство федерации в Аргентине очень внимательно смотрит за тем, что делает Роберто Манчини.

Тренер сборной Аргентины, конечно, поступит так, как считает нужным, определяя состав на игру с командой России, но нам бы хотелось, чтобы как можно больше наших игроков сыграло за сборную, и мы будем стремиться к тому, чтобы эти игроки были подготовлены на уровне национальной команды Аргентины.

В этом матче в составе сборной России может быть немало игроков «Зенита». Исторически всегда было так, что игроки «Зенита» выступали за сборную России. Мы приняли линию поддержки национальной российской команды и прикладываем максимальные усилия, чтобы наши футболисты успешно сыграли на домашнем чемпионате мира. Думаю, что 5-6 наших футболистов точно будут играть в этом матче, а то и больше, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, 10 ноября команды России и Аргентины сыграют товарищеский матч в «Лужниках» - эта встреча станет первой на стадионе после реконструкции. Вместимость арены увеличилась до 81 тысячи зрителей, в том числе оборудованных для доступа маломобильных групп граждан.

На стадионе пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира-2018, еще три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.

В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили пять аргентинских футболистов: защитники Эммануэль Мамана и Эмилиано Ригони, полузащитники Леандро Парадес и Маттиас Краневиттер, а также форвард Себастьян Дриусси.