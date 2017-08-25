Александр Бубнов: «Уфа» лучше организована и сыграна, чем «Анжи»
Источник: Sportbox.ruКомментарии
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Анжи» – «Уфа» в 8-м туре чемпионата России.
– «Уфа» лучше организована и сыграна, у нее меньше проблем. Не поможет «Анжи» и домашний фактор, – заявил Бубнов.
По мнению эксперта, матч завершится со счетом 1:0 в пользу гостей.
Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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