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Александр Бубнов: «Уфа» лучше организована и сыграна, чем «Анжи»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Анжи» – «Уфа» в 8-м туре чемпионата России.

– «Уфа» лучше организована и сыграна, у нее меньше проблем. Не поможет «Анжи» и домашний фактор, – заявил Бубнов.

По мнению эксперта, матч завершится со счетом 1:0 в пользу гостей.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Матч

Анжи - Уфа

Место и дата

25 августа 20:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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