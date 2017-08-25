Александр Бубнов: «Уфа» лучше организована и сыграна, чем «Анжи»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Анжи» – «Уфа» в 8-м туре чемпионата России.

– «Уфа» лучше организована и сыграна, у нее меньше проблем. Не поможет «Анжи» и домашний фактор, – заявил Бубнов.

По мнению эксперта, матч завершится со счетом 1:0 в пользу гостей.

Матч начнется в 20:00 по московскому времени.