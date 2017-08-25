Массимо Каррера: Я был практически уверен, что нам попадется английский клуб

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о «Ливерпуле», с которым чемпионы России попали в одну группу в Лиге чемпионов.

«Я был практически уверен, что нам попадется английский клуб. «Ливерпуль» – один из брендов британского футбола, это клуб с богатой и красивой историей. Его тренирует один из самых сейчас заметных в Европе тренеров, а в составе подобраны сильные и известные футболисты.

Если брать всех трех наших соперников, то именно «Ливерпуль» знаком мне сегодня лучше других. На днях я смотрел матч с его участием, да и вообще английская премьер-лига, где тренирует мой друг Антонио Конте, и которую транслирует весь мир, постоянно находится в поле моего зрения, так что мне понятно, с кем мы имеем дело.

У любой команды есть слабые места, в том числе и у английской. Будем работать над тем, чтобы найти и использовать их. Многие, наверное, назовут «Ливерпуль» фаворитом нашей группы, тем существеннее, надеюсь, будет поддержка наших болельщиков в домашнем матче», – сказал Каррера в интервью официальному сайту «Матч ТВ».

Напомним, соперниками «Спартака» и «Ливерпуля» по группе E станут «Севилья» и «Марибор». В первом туре 13 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Марибором», а во втором – 26 сентября примет «Ливерпуль» на «Открытие Арене».

Читайте также:



Юрген Клопп: У «Спартака» есть маленькое преимущество перед «Ливерпулем»

