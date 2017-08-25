Алексей «Solo» Березин: Ожидания были — пройтись катком по Китаю до гранд-финала, но Китай удивил

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью CyberSport.ru поделился впечатлениями от выступления на The International 2017, а также рассказал, какие ожидания были от плей-офф.



«Волнительно до выхода на сцену, в коридорах Key Arena. Когда заходишь в кабинку, все становится как всегда. Только ты, команда и «Дота».



Осознание того, что ты играешь на TI, накладывает дополнительную ответственность, но и мотивации прибавляется. Ты сидишь часами в свободное время, думая, что можно улучшить прямо здесь и сейчас, ведь игры суперважные. Не скажу, что это всегда в плюс.



Наши болельщики действительно были. На выходе с арены нас встречала группа болельщиков, человек 10 — очень приятные ребята. Спасибо им огромное, что в такую даль добрались поболеть за нас! Никто из фанатов ничего не подарил, зато тиммейты подарили очень крутые часы.



Ожидания были — пройтись катком по Китаю до гранд-финала, и там будь что будет. Но Китай удивил на этом TI, очень сильно заиграли. Невозможно показать все заготовки за семь карт. Нормально сыграли, могли лучше, конечно, но в другой раз».



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