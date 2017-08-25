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Марио Фернандес: В Лиге чемпионов не бывает легких групп. Тяжело будет даже «МЮ»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов-2017/18.  

- Как всегда нам предстоит очень серьёзный вызов. В Лиге чемпионов не бывает легких групп, поэтому итоги жеребьевки я воспринял спокойно. Наша задача — в каждой игре на протяжении всех 90 минут быть предельно сконцентрированными и настроенными только на победу. Не менее важно выкладываться на каждой тренировке, на давать себе поблажек, тогда в матчах ЛЧ команда сможет выглядеть мощно и слаженно.

Фаворит ли «Манчестер Юнайтед»? С одной стороны — да, это титулованная команда с классными исполнителями, но с другой — в таких турнирах тяжело всем, независимо от статуса и подбора игроков. Шансы на выход в плей-офф у ПФК ЦСКА несомненно есть, тяжелая каждодневная работа поможет нам их реализовать, - заявил Фернандес.

Напомним, ЦСКА сыграет в группе А с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем».

Голосование: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель». Как выступит ЦСКА в Лиге чемпионов?

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