Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выиграли смешанную эстафету на летнем чемпионате мира

Сегодня, 25 августа, взрослая сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону.

Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин создали отрыв от ближайших соперников из Словакии более чем в минуту.

На третьем месте расположилась сборная Украины.

Летний биатлон

Чемпионат и первенство мира

Смешанная эстафета 2х7,5 км + 2х6 км

1. Россия – 1:12.17,1 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов)

2. Словакия – отставание 1.05,0 (0+15)

3. Украина – + 1.24,1 (0+6)