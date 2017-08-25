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Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выиграли смешанную эстафету на летнем чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 25 августа, взрослая сборная России одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате мира в Чайковском по летнему биатлону.

Ульяна Кайшева, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Антон Шипулин создали отрыв от ближайших соперников из Словакии более чем в минуту. 

На третьем месте расположилась сборная Украины.

Летний биатлон
Чемпионат и первенство мира
Смешанная эстафета 2х7,5 км + 2х6 км

1. Россия – 1:12.17,1 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов)
2. Словакия – отставание 1.05,0 (0+15)
3. Украина – + 1.24,1 (0+6)

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Кайшева, Слепцова, Волков и Шипулин выиграли смешанную эстафету на летнем чемпионате мира
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