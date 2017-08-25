Массимо Каррера: «Спартак» допускает гораздо больше ошибок, чем положено

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нынешнем турнирном положении команды в премьер-лиге и предстоящем матче восьмого тура со «СКА-Хабаровском».

– Подготовка идет в рабочем режиме, – приводит слова Карреры официальный сайт «Матч ТВ». – Готовимся, изучаем собственные ошибки, настраиваемся на непростой выезд. Постараемся устранить недочеты, которые стоили нам поражения в Хабаровске в прошлом сезоне.

– Каков эмоциональный фон в команде после двух подряд проигранных дерби?

– Понятно, что мы попали в непростую ситуацию. И турнирное положение нас совершенно не устраивает. А ошибок мы допускаем гораздо больше, чем положено. Да, начало сезона получилось вот таким жестким для нас, но самое главное – не опускать руки. Надо сделать все для того, чтобы выбраться из той ситуации, в которой мы оказались. Вот над этим мы и работаем.

Напомним, после семи туров «Спартак» набрал восемь очков и занимает десятое место.

Матч «СКА-Хабаровск» – «Спартак» пройдет 27 августа. Начало – 11:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

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