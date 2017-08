Салливан Баррера: Я изобью Ковалева так, что он завершит спортивную карьеру (фото)

Кубинский полутяжеловес Салливан Баррера выступил с провокационным заявлением в адрес экс-чемпиона мира по трем версиям Сергея Ковалева.

Sullivan Barrera: I Want Jack-Cleverly Winner Next or Kovalev! https://t.co/TXLnBRk5S3 #boxing pic.twitter.com/fiHdzhyM4p

- Я хочу сразиться с победителем противостояния Натан Клеверли − Баду Джек. Или же провести поединок против Ковалева. У Сергея - известное, узнаваемое в мире имя. И я изобью его так, что ему придется завершить спортивную карьеру.

Я заслужил бои с элитными бойцами дивизиона. Но вот вопрос, кто из них не струсит?, - заявил Баррера.

Time to bring this baby home @KlimasBoxing @Main_Events @HBOboxing @sullivanbarrera pic.twitter.com/qazVPyYgib

В послужном списке 35-летнего кубинца - 20 побед (14 - досрочно) и одно поражение, которое он потерпел весной 2016 года от американца Андре Уорда. Впоследствии Уорд нанес два поражения Ковалеву и отобрал у россиянина чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO.

В последнем своем поединке 15 июля Салливан Баррера уверенно победил по очкам Джо Смита-младшего.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев в следующий раз выйдет на ринг в ноябре текущего года.



Cant wait for that moment again #teambarrera pic.twitter.com/bXWxsIMYiu