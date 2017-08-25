«Зенит» сыграет с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром» в группе Лиги Европы

Петербургский «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы-2017/18 в результате жеребьевки, которая прошла в Монако.



В группе команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром».

Расписание игр станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.

Напомним, в сезоне-2016/17 петербуржцы заняли первое место в группе с АЗ, «Дандолком» и «Маккаби» (Тель-Авив). Сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала турнира, где по сумме двух матчей уступили «Андерлехту» (3:3 - гв).