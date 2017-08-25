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Конте настаивает на трансфере Льоренте

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте по-прежнему находится под пристальным вниманием «Челси». Об этом сообщает Daily Telegraph.

Согласно источнику, наставник «синих» Антонио Конте настаивает на трансфере игрока. Отмечается, что действующий страны предлагает за переход испанца 15 млн фунтов.

Источник уверяет, что «Челси» пытался подписать футболиста зимой 2017 года, но тогда руководство «лебедей» ответило отказом.

Добавим, что этим летом состав столичного клуба пополнил форвард сборной Испании Альваро Мората.

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