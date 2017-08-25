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Промес и Роббен вызваны в сборную Голландии

Источник:  Королевский футбольный союз НидерландовКомментарии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат обнародовал список игроков, вызванные на отборочные матчи чемпионата мира-2018 с командами Франции и Болгарии.

В заявку «оранжевых» вошли форвард «Спартака» Квинси Промес, а также капитан сборной Арьен Роббен, недавно получивший микротравму на тренировке «Баварии».

Голландцы сыграют в гостях с французами 31 августа, а 3 сентября примут болгар.

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