Промес и Роббен вызваны в сборную Голландии
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат обнародовал список игроков, вызванные на отборочные матчи чемпионата мира-2018 с командами Франции и Болгарии.
В заявку «оранжевых» вошли форвард «Спартака» Квинси Промес, а также капитан сборной Арьен Роббен, недавно получивший микротравму на тренировке «Баварии».
OFFICIEEL!️ 📝— OnsOranje (@OnsOranje) 25 августа 2017 г.
Dit is de definitieve selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden #FRANED en #NEDBUL: https://t.co/lnZkOJZpdS pic.twitter.com/1fwvETfuI7
Голландцы сыграют в гостях с французами 31 августа, а 3 сентября примут болгар.
🎥 ￼ | Bekijk hier het interview met bondscoach Dick Advocaat. pic.twitter.com/xQUX6xa3Az— OnsOranje (@OnsOranje) 25 августа 2017 г.
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