Леонид Федун: У «Спартака» есть все шансы выйти из группы
Источник: ТАССКомментарии
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, красно-белые на данной стадии турнира проведут матчи против «Ливерпуля», «Севильи» и «Марибора». Первые игры состоятся 12/13 сентября.
«Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы. А так – любой соперник опасен, даже «Марибор». Пример «Краснодара» все наглядно показал, недооценивать нельзя никого», – цитирует функционера ТАСС.
Читайте также:
Юрген Клопп: У «Спартака» есть маленькое преимущество перед «Ливерпулем»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически