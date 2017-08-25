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Леонид Федун: У «Спартака» есть все шансы выйти из группы

Источник:  ТАССКомментарии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, красно-белые на данной стадии турнира проведут матчи против «Ливерпуля», «Севильи» и «Марибора». Первые игры состоятся 12/13 сентября.

«Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы. А так – любой соперник опасен, даже «Марибор». Пример «Краснодара» все наглядно показал, недооценивать нельзя никого», – цитирует функционера ТАСС.

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