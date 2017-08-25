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«Локомотив» сыграет с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином» на групповом этапе Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.

Московский «Локомотив» сыграет с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином». 

Подопечные Юрия Семина начинают борьбу за титул с группового раунда на правах победителей Кубка России-2016/17. 

Расписание игр станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.

Напомним, финальный матч Лиги Европы-2017/18 состоится 16 мая во французском Лионе.

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