«Локомотив» сыграет с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином» на групповом этапе Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы.
Московский «Локомотив» сыграет с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».
Группа F— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 августа 2017 г.
1 Копенгаген
2 Локомотив
3 Шериф
4 Злин#жеребьевкаЛЕ
Подопечные Юрия Семина начинают борьбу за титул с группового раунда на правах победителей Кубка России-2016/17.
Расписание игр станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.
Напомним, финальный матч Лиги Европы-2017/18 состоится 16 мая во французском Лионе.
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 августа 2017 г.
Забирайте на стену!#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/HMfNUbMFu5
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