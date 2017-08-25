Ярослав «NS» Кузнецов: Многие люди в СНГ склонны во всем обвинять СНГ

Алексей «Solo» Березин: Ожидания были — пройтись катком по Китаю до гранд-финала, но Китай удивил Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью CyberSport.ru поделился впечатлениями от выступления на The International 2017, а также рассказал, какие ожидания были от плей-офф.