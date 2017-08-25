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Ярослав «NS» Кузнецов: Многие люди в СНГ склонны во всем обвинять СНГ

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Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал слова Халеда «sQreen» Эль-Хаббаша о комьюнити СНГ.

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