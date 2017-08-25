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Стал известен состав групп Лиги Европы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Обладатель Кубка России «Локомотив» сыграет с «Копенгагеном» (Дания), «Шерифом» (Молдавия) и «Злином» (Чехия). Бронзовый призер чемпионата России «Зенит» попал в одну группу с «Реалом Сосьедад» (Испания), «Русенборгом» (Норвегия) и «Вардаром» (Македония).

СОСТАВ ГРУПП

Группа A

«Вильярреал», «Маккаби» Тель-Авив, «Астана», «Славия»

Группа B

«Динамо» Киев, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу»

Группа C

«Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ»

Группа D

«Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины

Группа E

«Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон»

Группа F

«Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Злин»

Группа G

«Виктория Пльзень», «Стяуа», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лугано»

Группа H

«Арсенал», БАТЭ, «Кельн», «Црвена Звезда»

Группа I

«Ред Булл Зальцбург», «Марсель», «Витория Гимарайнш», «Коньяспор»

Группа J

«Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд»

Группа K

«Лацио», «Ницца», «Зюлте Варегем», «Витесс»

Группа L

«Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар»

Матчи группового турнира пройдут 14 и 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября и 7 декабря.

Финальный матч состоится 16 мая 2018 года на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе. 

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