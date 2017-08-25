Стал известен состав групп Лиги Европы
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Обладатель Кубка России «Локомотив» сыграет с «Копенгагеном» (Дания), «Шерифом» (Молдавия) и «Злином» (Чехия). Бронзовый призер чемпионата России «Зенит» попал в одну группу с «Реалом Сосьедад» (Испания), «Русенборгом» (Норвегия) и «Вардаром» (Македония).
СОСТАВ ГРУПП
Группа A
«Вильярреал», «Маккаби» Тель-Авив, «Астана», «Славия»
Группа B
«Динамо» Киев, «Янг Бойз», «Партизан», «Скендербеу»
Группа C
«Брага», «Лудогорец», «Хоффенхайм», «Истанбул ББ»
Группа D
«Милан», «Аустрия», «Риека», АЕК Афины
Группа E
«Лион», «Эвертон», «Аталанта», «Аполлон»
Группа F
«Копенгаген», «Локомотив», «Шериф», «Злин»
Группа G
«Виктория Пльзень», «Стяуа», «Хапоэль» Беэр-Шева, «Лугано»
Группа H
«Арсенал», БАТЭ, «Кельн», «Црвена Звезда»
Группа I
«Ред Булл Зальцбург», «Марсель», «Витория Гимарайнш», «Коньяспор»
Группа J
«Атлетик», «Герта», «Заря», «Эстерсунд»
Группа K
«Лацио», «Ницца», «Зюлте Варегем», «Витесс»
Группа L
«Зенит», «Реал Сосьедад», «Русенборг», «Вардар»
Матчи группового турнира пройдут 14 и 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября и 7 декабря.
Финальный матч состоится 16 мая 2018 года на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе.
Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 августа 2017 г.
Забирайте на стену!#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/HMfNUbMFu5