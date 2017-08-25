Погба признан лучшим игроком Лиги Европы-2016/17
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признан лучшим игроком Лиги Европы-2016/17.
Конкурентами Поля были два других футболиста «МЮ»: Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович.
Погба, Ибрагимович и Мхитарян претендуют на звание Лучшего футболиста Лиги Европы УЕФА сезона 2016/17 🏆— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 августа 2017 г.
Кто победит?#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/3SnULj6Uz3
Погба, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро, получил специальный приз в Монако после жеребьевки группового раунда Лиги Европы.
Лучшим футболистом Лиги Европы УЕФА сезона 2016/17 признан полузащитник "МЮ" Поль Погба 👏👏👏#жеребьевкаЛЕ #TheUEFAawards pic.twitter.com/XP085goFGx— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 августа 2017 г.
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