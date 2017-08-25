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Погба признан лучшим игроком Лиги Европы-2016/17

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признан лучшим игроком Лиги Европы-2016/17.

Конкурентами Поля были два других футболиста «МЮ»: Генрих Мхитарян и Златан Ибрагимович.

Погба, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро, получил специальный приз в Монако после жеребьевки группового раунда Лиги Европы.


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