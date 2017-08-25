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Павлюченко получил травму и пропустит минимум две недели

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Капитан московского «Арарата» Роман Павлюченко не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

«Медицинское обследование выявило у капитана московского «Арарата» Романа Павлюченко повреждение мышцы задней группы бедра, без надрыва. Предварительные сроки восстановления – две недели», - говорится в сообщении пресс-службы «Арарата».

Напомним, что капитан получил травму 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с «Балтикой» и был заменен на 16-й минуте.

Роман Павлюченко проводит свой дебютный сезон в составе «Арарата». 

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