Павлюченко получил травму и пропустит минимум две недели

Капитан московского «Арарата» Роман Павлюченко не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

«Медицинское обследование выявило у капитана московского «Арарата» Романа Павлюченко повреждение мышцы задней группы бедра, без надрыва. Предварительные сроки восстановления – две недели», - говорится в сообщении пресс-службы «Арарата».



Напомним, что капитан получил травму 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с «Балтикой» и был заменен на 16-й минуте.

Роман Павлюченко проводит свой дебютный сезон в составе «Арарата».

