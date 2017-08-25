Наставник сборной Испании вернул Давида Вилью в национальную команду
Тренерский штаб сборной Испании огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам с командами Италии (2 сентября) и Лихтенштейна (5 сентября).
Отметим, что наставник «красной фурии» вернул в сборную бывшего нападающего «Барселоны» Давида Вилью, который ныне выступает в MLS за «Нью-Йорк Сити». Игрок не выступал в составе сборной с 2014 года.
Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Кепа Ревуэльта («Атлетик»);
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данииэль Карвахаль («Реал»), Начо («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Марк Бартра («Боруссия» Д), Начо Монреаль («Арсенал»), Хорди Альба («Барселона»);
Полузащитники: Сауль Ньигес («Атлетико»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Андрес Иньеста («Барселона»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Иско («Реал»), Марко Асенсио («Реал»), Сусо («Милан»);
Нападающие: Педро Родригес («Челси»), Витоло («Лас-Пальмас»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Альваро Мората («Челси»), Жерар Деулофеу («Барселона»), Яго Аспас («Сельта»), Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»).
Напомним, матчи пройдут в рамках отбора к чемпионату мира-2018 в России.