Караваев может перейти в «Локомотив»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает iSport.cz.

У 21-летнего игрока обороны есть два предложения – от «Нанта» и «Локомотива», и сам Караваев склоняется к тому, чтобы вернуться в Россию.

«Караваев рассчитывает сыграть на чемпионате мира в России. Поэтому он хочет вернуться домой, где он будет на глазах тренера сборной», – сообщает источник издания.

Напомним, Караваев начал свой второй сезон в составе «Спарты». В прошлом году на его счету три гола в 27 матчах чемпионата Чехии.

Воспитанник ЦСКА раньше также играл на правах аренды за «Дуклу» и «Яблонец».

Отметим, что по итогам жеребьевки группового этапа Лиги Европы «Локомотив» попал в одну группу с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Злином».

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