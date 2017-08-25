Сергей Фурсенко: С таким составом «Зенит» просто обязан выходить из группы

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от результата жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

- Нам попалась очень хорошая, проходная группа по итогу жеребьевки. «Реал Сосьедад» будет посильнее остальных. Хотя с «Русенборгом» мы играли в свое время, очень крепкие ребята. «Зениту» будет сложно, но все возможно. С таким составом мы просто обязаны выходить из группы, - приводит слова Фурсенко «Чемпионат».

Напомним, петербургский «Зенит» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы-2017/18 в результате жеребьевки, которая прошла в Монако.



В группе L команда Роберто Манчини встретится с испанским «Реалом Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром». Расписание игр станет известно позднее. Первый тур состоится 14 сентября, второй - 28 сентября, третий - 19 октября, четвертый - 2 ноября, пятый - 23 ноября, шестой - 7 декабря.

В сезоне-2016/17 петербуржцы заняли первое место в группе с АЗ, «Дандолком» и «Маккаби» (Тель-Авив). Сине-бело-голубые дошли до 1/16 финала турнира, где по сумме двух матчей уступили «Андерлехту» (3:3 - гв).